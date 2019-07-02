Арсенал підписав бразильського таланта

Бразильський вундеркінд Габріел Мартінеллі став гравцем лондонського Арсенала.

Арсенал на своєму офіційному сайті повідомив про підписання 18-річного нападника Габріеля Мартінеллі.

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Перед цим бразилець перебував в академії Сан-Паулу та виступав за юнацьку команду, у якій зіграв 34 матчі та забив 10 голів.

Мартінеллі викликався до лав національної команди та пройшов тренувальний збір перед Копа Амеріка-2019, але у самому турнірі участі не бере.

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