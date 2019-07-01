Арсенал атмосферним роликом презентував олдскульний домашній комплект форми на сезон 2019/20

Лондонський Арсенал визначився із домашньою формою на новий сезон.
Відео промо нового екіпірування "канонірів" оприлюднив німецький виробник Adidas у своєму твіттері.
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Комплект виконано в традиційних червоно-білих барвах. Культові смужки Adidas будуть прикрашати плечі футболок в новому сезоні. А комір і манжети рукавів отримали унікальне поєднання зі смуг білого, червоного і темно-синього кольорів.
Відзначимо, що головними героями ролика стали нинішні зірки Арсенала, а також легендарний форвард лондонців 90-х Іан Райт.