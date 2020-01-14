Арсенал оскаржив тривалу дискваліфікацію Обамеянга

Лондонський Арсенал подав апеляцію на 3-матчеву дискваліфікацію форварда П'єра-Емеріка Обамеянга за грубий фол у матчі 22-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (1:1).

"Каноніри" подали протест на рішення Футбольної асоціації Англії щодо дискваліфікації габонця, повідомляє Daily Mail.

Обамеянг перепросив за свій жахливий фол проти хавбека Крістал Пелас

Представники Арсенала вважають, що покарання Обамеянга є занадто суворим. Форвард у другому таймі матчу з Пелас грубо зіграв проти хавбека "орлів" Макса Майєра, в'їхавши німцю шипами в гомілкостоп. Арбітр спочатку покарав лідера Арсенала жовтою карткою, але після перегляду епізоду за допомогою VAR Обамеянг отримав пряму червону картку. Натомість Майєр не зміг продовжити матч.

Якщо дискваліфікація П'єра-Емеріка Обамеянга буде підтверджена, то найкращий бомбардир лондонців (14 м'ячів в АПЛ) пропустить матчі проти Шеффілд Юнайтед, Челсі та Борнмута. Апеляцію розглянуть 15 січня.

Маліновський і Фонсека "покусали" лідерів Серії А, Агуеро – в пантеоні АПЛ, героїчне вилучення Вальверде – огляд вікенду