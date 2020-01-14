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Арсенал оскаржив тривалу дискваліфікацію Обамеянга

14 січня 21:41 351 Читать на русском
Арсенал оскаржив тривалу дискваліфікацію Обамеянга
Арбітр Тірні вилучає Обамеянга / офіційний сайт АПЛ

Лондонський Арсенал подав апеляцію на 3-матчеву дискваліфікацію форварда П'єра-Емеріка Обамеянга за грубий фол у матчі 22-го туру АПЛ проти Крістал Пелас (1:1).

54’ Джордан Айю
 
П'єр-Емерік Обамеянг 12’
П'єр-Емерік Обамеянг 67’
12’ П'єр-Емерік Обамеянг
54’ Джордан Айю
67’ П'єр-Емерік Обамеянг

"Каноніри" подали протест на рішення Футбольної асоціації Англії щодо дискваліфікації габонця, повідомляє Daily Mail.

Обамеянг перепросив за свій жахливий фол проти хавбека Крістал Пелас

Представники Арсенала вважають, що покарання Обамеянга є занадто суворим. Форвард у другому таймі матчу з Пелас грубо зіграв проти хавбека "орлів" Макса Майєра, в'їхавши німцю шипами в гомілкостоп. Арбітр спочатку покарав лідера Арсенала жовтою карткою, але після перегляду епізоду за допомогою VAR Обамеянг отримав пряму червону картку. Натомість Майєр не зміг продовжити матч.

Якщо дискваліфікація П'єра-Емеріка Обамеянга буде підтверджена, то найкращий бомбардир лондонців (14 м'ячів в АПЛ) пропустить матчі проти Шеффілд Юнайтед, Челсі та Борнмута. Апеляцію розглянуть 15 січня.

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Теги
Англія Арсенал Арсенал П'єр-Емерік Обамеянг П'єр-Емерік Обамеянг Футбольна асоціація Англії (FA) Крістал Пелас - Арсенал Макс Майєр Макс Майєр
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