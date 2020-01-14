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Арсенал обжаловал длительную дисквалификацию Обамеянга

14 января 21:42 148 Читати українською
Арсенал обжаловал длительную дисквалификацию Обамеянга
Арбитр Тирни удаляет Обамеянга / официальный сайт АПЛ

Лондонский Арсенал подал апелляцию на 3-матчевую дисквалификацию форварда Пьер-Эмерика Обамеянга за грубый фол в матче 22-го тура АПЛ против Кристал Пэлас (1:1).

54’ Джордан Айю
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 12’
Пьер-Эмерик Обамеянг 67’
12’ Пьер-Эмерик Обамеянг
54’ Джордан Айю
67’ Пьер-Эмерик Обамеянг

"Канониры" подали протест на решение Футбольной ассоциации Англии о дисквалификации габонца, сообщает Daily Mail.

Обамеянг извинился за свой ужасный фол против хавбека Кристал Пэлас

Представители Арсенала считают, что наказание Обамеянга является слишком суровым. Форвард во втором тайме матча против Пэлас грубо сыграл против хавбека "орлов" Макса Майера, въехав немцу шипами в голеностоп. Арбитр сначала наказал лидера Арсенала желтой карточкой, но после просмотра эпизода с помощью VAR Обамеянг получил прямую красную карточку. Тем временем Майер не смог продолжить матч.

Если дисквалификация Пьер-Эмерика Обамеянга будет подтверждена, то лучший бомбардир лондонцев (14 мячей в АПЛ) пропустит матчи против Шеффилд Юнайтед, Челси и Борнмута. Апелляцию рассмотрят 15 января.

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Теги
Футбольная ассоциация Англии (FA) Англия Арсенал Арсенал Пьер-Эмерик Обамеянг Пьер-Эмерик Обамеянг Кристал Пэлас - Арсенал Макс Майер Макс Майер
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