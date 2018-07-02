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Арсенал оголосив про підписання Сократіса Папастатопулоса

20:30 5 Читать на русском
Арсенал оголосив про підписання Сократіса Папастатопулоса
Арсенал підписав Сократіса Папастатопулоса / Фото: офіційний сайт "канонірів"

Захисник Борусії Д Сократіс Папастатопулос продовжить кар'єру на Туманному Альбіоні.

Лондонський Арсенал підписав 30-річного захисника дортмундської Борусії Сократіса Папастатопулоса, повідомляє офіційний сайт "канонірів". Деталі угоди не розголошують.

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Сократіс зіграв у складі Борусії 198 поєдинків та забив 10 голів. У складі "джмелів" грек виграв Кубок Німеччини та два Суперкубки країни.

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Трансфери Арсенала Сократіс Папастатопулос Сократіс Папастатопулос Англія Трансфери Чемпіонату Англії
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