Емері звільнив 6-х людей зі штату Арсенала: "Чемпіони 2004 року тут більше не потрібні"

Головний тренер Арсенала Унаї Емері разом з керівництвом клубу проводить зміну кадрів. На це досить емоційно відреагував екс-голкіпер "канонірів" Єнс Леманн.

Тренерський штаб Арсенала після приходу іспанського фахівця покинули Єнс Леманн, Ніл Бенфілд, Тоні Колберт, Джеррі Пейтон, Боро Пріморац та головний лікар Колін Л'юїн.

Єнс Леманн написав у своєму Twitter: "Дорогі вболівальники Арсенала, мені прикро йти з клубу лише після року роботи тут. Це був хороший досвід. Я попрацював з гравцями як помічник головного тренера. Але чемпіони 2004 року тут більше не потрібні".

Нагадаємо, Леманн ставав з Арсеналом чемпіоном Англії у 2004 році.

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