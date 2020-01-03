Арсенал націлився на Боатенга

Лондонський Арсенал сподівається підсилити захисну ланку під час зимового трансферного вікна.

"Каноніри" проявляють інтерес до центрбека Баварії Жерома Боатенга, інформує GGFN з посиланням на Sky Germany.

Боатенг вирішив покинути Баварію

Арсенал сподівався на підписання захисника РБ Лейпциг Дайота Упамекано, однак "бики" попросили надто високу ціну за француза. Лондонцям довелося підшукувати інших кандидатів, і саме Боатенг виглядає найбільш прийнятним варіантом. За інформацією джерела, Баварія готова відпустити 31-річного оборонця за 15 млн євро.

Обамеянг спростував чутки щодо свого відходу з Арсенала

До слова, у поточному сезоні Боатенг не може похвалитися стабільним місцем у основі мюнхенців – всього 14 матчів у всіх турнірах.