Боатенг вирішив покинути Баварію

Оборонець мюнхенської Баварії Жером Боатенг планує змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.
Досвідчений німець вирішив покинути Альянц-Арену, стверджує Suddeutsche Zeitung.
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За інформацією видання, агент Боатенга Фалі Рамадані нещодавно зустрічався із директором Баварії Хасаном Саліхаміджічем задля обговорення майбутнього чемпіона світу-2014. Боси мюнхенців вирішили не чинити перепон бажанню ветерана піти з клубу в січні.
До слова, Жером Боатенг у нинішньому сезоні провів усього 14 матчів у всіх турнірах. Минулого літа його активно сватали в туринський Ювентус.
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