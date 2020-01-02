Обамеянг спростував чутки щодо свого відходу з Арсенала

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг ємко прокоментував чутки щодо можливого відходу з клубу.

"Англійська преса любить багато говорити. Зараз я в Арсеналі. Я на 100% тут", – поділився Обамеянг в коментарі RMC Sport.

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До слова, авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Обамеянга в 70 мільйонів євро. Його контракт з Арсеналом розрахований до літа 2021 року. Габонець перебрався у Лондон 31 січня 2018 р. з дортмундської Борусії за 63,75 млн євро.

У поточному сезоні П’єр-Емерік зіграв за Арсенал 25 матчів у всіх турніраз, забив 15 голів і віддав 1 результативну передачу.

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