Арсенал – Манчестер Сити – 0:1 – видео гола и обзор матча
Манчестер Сити минимально победил Арсенал в рамках 25-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов матча Арсенал – Манчестер Сити на "Футбол 24".
Манчестер Сити получил результативное преимущество через 2 минуты после стартового свистка. Автором стал Стерлинг, который забил в очень непривычной для себя манере. Марез на фланге обыграл соперника и навесил, а Рахим оторвался от защитников и переправил мяч в ворота. В течение всего остатка игры Манчестер Сити больше владел мячом, и несмотря на попытки Арсенала удержал очередную победу подряд в АПЛ.
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Таким образом, "горожане" набрали 59 очков и закрепились на первой строчке, Арсенал с 34 пунктами остался десятым.