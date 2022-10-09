Трансляція

Зустріч першої і дев'ятої команд АПЛ, між якими 11 очок відриву (8 за втраченими), дивіться на setantasports.com. Розпочнеться вона о 18:30 за київським часом. Коментатор гри – Іван Громіков.

Орієнтовні склади

Арсенал: Ремсдейл – Вайт, Саліба, Габріель, Тірні – Партей, Джака – Сака, Едегор, Мартінеллі – Жезус

Ліверпуль: Аліссон – Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Цімікас – Фабінью, Хендерсон, Тьяго Алькантара – Салах, Фірміно, Луїс Діас

Арбітри

Головний рефері – Майкл Олівер, асистенти: Стюарт Берт, Саймон Беннетт, четвертий рефері – Енді Медлі, судді VAR: Даррен Інгленд, Едді Смарт.

Поточна форма

Арсенал цілком по грі виносив кожного зі своїх суперників у рідних стінах. Команда Артета тріумфувала, стабільно награючи в атаці мінімум на 2,5 очікуваного гола і дозволяючи суперникам суттєво менше. Ліверпуль же, навпаки, на виїзді ще не перемагав. Команда Зінченка забивала на Емірейтс в середньому 2,75 гола. Лише МЮ вдавалося позбавити "канонірів" очок, але трапилося це в гостях. Арсенал дуже залежить від своєї основи. Адже, якщо вилітає хтось із центрбеків чи пари півзахисників Джака-Партей, міняти особливо ніким.

Так само безальтернативним є Жезус у нападі, а також вінгери Сака з Мартінеллі. Звісно, Артета може розраховувати на Нкетію, Маркіньйоса і Війєру, які також відзначалися голами, але це трохи не те саме. Ліверпуль же перебуває у пошуках виходу з ігрової кризи. Клопп навіть змінив схему, почавши випускати двох нападників. Проти Рейнджерс в ЛЧ це подіяло, але виїзд до Арсенала в АПЛ – це зовсім інший рівень.

Німецького фахівця серйозно турбує оборона. Пропустили по 2 від Фулхема і МЮ, тричі мерсісайдцям поклав Брайтон у дебютній грі Де Дзербі. Лондонці грають за бразильською схемою "ви нам заб'єте, скільки зможете – ми вам, скільки захочемо". Відтак можна очікувати дуже результативної зустрічі.

Історія протистоянь

Ліверпуль не програє Арсеналу вже 7 матчів у всіх турнірах. Причому команда Клоппа здобула 5 перемог за цей період і не пропускала від "канонірів" 615 хвилин у попередніх двобоях. Артета перемагав Клоппа в АПЛ лише раз. У коронавірусному сезоні, коли чемпіонат Англії догравали в липні, Арсенал вдома обіграв Ліверпуль з рахунком 2:1, але забивали тоді Ляказетт і Нельсон, один з яких уже пішов, а інший переважно лікується. Нинішнія битва набуває ще більшої принциповості, якщо згадати одне з попередніх гучних фіаско лондонців (0:4 на Енфілді), яке ледь не завершилося бійкою між Артетою і Клоппом.

В останніх матчах на Емірейтс феєрили фулбеки Александер-Арнольд і Робертсон (3 асисти на двох), а Жота ставав головним бомбардиром (3 голи). Трент, до слова, нікого не засмучував своїми гольовими пасами настільки часто, як Арсенал (аж 7). Діогу ж забивав "канонірам" у 4 матчах поспіль. Це його улюблений суперник (8 голів за 11 поєдинків, стільки ж мав тільки проти Лестера).

Цікавий факт: за суддівства Майкла Олівера Ліверпуль ніколи не програвав Арсеналу (4 перемоги, 3 нічиї). Мерсісайдців він вилучав лише раз, ще коли команди тренували Брендан Роджерс і Арсен Венгер. А ось лондонцям показував червону аж у 5 випадках (Джака і Мартінеллі з нинішнього складу, мабуть, добряче запам'ятали цього рефері), хоча судив їхні матчі рідше.

Кадрова ситуація

Головна втрата Ліверпуля – Енді Робертсон. Основний лівий захисник почувається вже краще, але все ще не встигає на цю гру. Серед останніх травм відзначимо новачка Артура, який спочатку розізлив Клоппа легковажним ставленням до роботи, а потім, схоже, надто сильно взявся за розум. Інші травмовані чи близькі до повернення гравці "червоних" (Окслейд-Чемберлен, Кейта, Джонс) відіграють далеко не основну роль.

В Арсенала головний сумнів стосується Зінченка. Український універсал не тренувався перед матчем Ліги Європи, в якому його конкурента замінили досить швидко – на 70 хвилині. Місцеві ЗМІ повідомляли, що це профілактичний захід, і ніякої серйозної травми в Зіни нема. Натомість рання заміна Тірні може свідчити про те, що саме шотландця готують в основу на Ліверпуль. Артета після розгрому Буде-Глімта в Лізі Європи зізнався, що в команді нема нових новин щодо пошкоджень. Поза грою залишаються Сміт-Роу та Ельнені.