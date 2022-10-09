Трансляция

Встречу первой и девятой команд АПЛ, между которыми 11 очков отрыва (8 по потерянным), смотрите на setantasports.com. Начнется она в 18:30 по киевскому времени. Комментатор игры – Иван Громиков.

Ориентировочные составы

Арсенал: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэль, Тирни – Партей, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас – Фабиньо, Хендерсон, Тьяго Алькантара – Салах, Фирмино, Луис Диас

Арбитры

Главный рефери – Майкл Оливер, ассистенты: Стюарт Берт, Саймон Беннетт, четвертый рефери – Энди Мэдли, судьи VAR: Даррен Ингленд, Эдди Смарт.

Текущая форма

Арсенал вполне по игре выносил каждого из своих соперников в родных стенах. Команда Артета праздновала триумф, стабильно наигрывая в атаке минимум на 2,5 ожидаемого гола и позволяя соперникам существенно меньше. Ливерпуль же, наоборот, на выезде еще не побеждал. Команда Зинченко забивала на Эмирейтс в среднем 2,75 гола. Лишь МЮ удавалось лишить "канониров" очков, но случилось это в гостях. Арсенал очень зависит от своей основы. Ведь, если вылетает кто-то из центрбеков или пары полузащитников Джака-Партей, менять особенно некем.

Настолько же безальтернативным является Жезус в нападении, а также вингеры Сака с Мартинелли. Конечно, Артета может рассчитывать на Нкетию, Маркиньоса и Вийеру, которые также отмечались голами, но это немного не то же самое. Ливерпуль же находится в поисках выхода из игрового кризиса. Клопп даже изменил схему, начав выпускать двух нападающих. Против Рейнджерс в ЛЧ это подействовало, но выезд к Арсеналу в АПЛ – это совсем другой уровень.

Немецкого специалиста серьезно беспокоит оборона. Пропустили по 2 от Фулхэма и МЮ, трижды мерсисайдцам положил Брайтон в дебютной игре Де Дзерби. Лондонцы играют по бразильской схеме "вы нам забьете, сколько сможете – мы вам, сколько захотим". Поэтому можно ожидать очень результативной встречи.

История противостояний

Ливерпуль не проигрывает Арсеналу уже 7 матчей во всех турнирах. Причем команда Клоппа одержала 5 побед за этот период и не пропускала от "канониров" 615 минут в предыдущих поединках. Артета побеждал Клоппа в АПЛ лишь раз. В коронавирусном сезоне, когда чемпионат Англии доигрывали в июле, Арсенал дома обыграл Ливерпуль со счетом 2:1, но забивали тогда Ляказетт и Нельсон, один из которых уже ушел, а другой преимущественно лечится. Нынешняя битва приобретает еще большую принципиальность, если вспомнить одно з предыдущих громких фиаско лондонцев (0:4 на Энфилде), которое едва не завершилось дракой между Артетой и Клоппом.

В последних матчах на Эмирейтс феерили фулбеки Александер-Арнольд и Робертсон (3 ассиста на двоих), а Жота становился главным бомбардиром (3 гола). Трент, к слову, никого не огорчал своими голевыми пасами настолько часто, как Арсенал (аж 7). Диогу же забивал "канонирам" в 4 матчах подряд. Это его любимый соперник (8 голов за 11 поединков, столько же у него лишь против Лестера).

Интересный факт: при судействе Майкла Оливера Ливерпуль никогда не проигрывал Арсеналу (4 победы, 3 ничьи). Мерсисайдцев он удалял лишь однажды, еще когда команды тренировали Брендан Роджерс и Арсен Венгер. А вот лондонцам показывал красную аж 5 раз (Джака и Мартинелли из нынешнего состава, видимо, хорошенько запомнили этого рефери), хотя судил их матчи реже.

Кадровая ситуация

Главная потеря Ливерпуля – Энди Робертсон. Основной левый защитник чувствует себя уже лучше, но все еще не успевает на эту игру. Среди последних травм отметим новичка Артура, который сначала разозлил Клоппа легкомысленным отношением к работе, а затем, похоже, слишком сильно взялся за ум. Другие травмированные или близкие к возвращению игроки "красных" (Окслейд-Чемберлен, Кейта, Джонс) играют далеко не основную роль.

У Арсенала главное сомнение касается Зинченко. Украинский универсал не тренировался перед матчем Лиги Европы, в котором его конкурента заменили довольно быстро – на 70 минуте. Местные СМИ сообщали, что это профилактическая мера, и никакой серьезной травмы у Зины нет. В свою очередь ранняя замена Тирни может свидетельствовать о том, что именно шотландца готовят в основу на Ливерпуль. Артета после разгрома Буде-Глимта в Лиге Европы признался, что в команде нет новых новостей о повреждениях. Вне игры остаются Смит-Роу и Эльнени.