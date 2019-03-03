Арсенал-Київ у меншості мінімально здолав Олімпік і перервав тривалу серію без перемог

Столичний Арсенал-Київ переграв донецький Олімпік у поєдинку 20-го туру української Прем'єр-ліги. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок команди розпочали зі взаємної боротьби. На кожен випад донеччан "каноніри" намагалися відповісти своєю атакою. Зрештою, такий хід подій мав призвести до взяття воріт, але сталося воно доволі швидко й несподівано. На 11-й хвилині Вакуленко пробив в лівий кут ударом із одинацятиметрової позначки після фолу Цимбалюка й вивів Арсенал-Київ вперед.

Майже відразу Олімпік міг відігратися: Політило бив прямісінько в дев'ятку воріт зі штрафного, але Підківка ціною ушкодження відвів загрозу від воріт номінальних гостей. Ще один момент мав Євген Пасіч, але не зумів замкнути навіс із флангу. Кияни спробували відповісти зусиллями Вакуленка, але Сергію не зміг влучити по м'ячу, а Башлай в атаці другим темпом зіграв не краще.

Ключовий же епізод міг трапитися на 35-й хвилині матчу: той же Башлай грубо зіграв проти суперника, отримав другу жовту картку й пішов відпочивати достроково. Та до кінця першої половини гри Олімпік створив лише одну нагоду, коли Калітвінцев завдав дальнього удару зі штрафного, але не влучив у площину воріт.

Другий тайм взагалі минув без моментів. Часом здавалося, що господарям не потрібно відіграватися. Підопічні Шевчука фактично нічого не створили біля воріт Підківки, хоча й грали в більшості майже годину ігрового часу.

Натомість "каноніри" могли розвинути власний успіх. Так, Танковський вистрибував на побачення з кіпером, але Бетім в останній момент зумів парирувати удар В'ячеслава. А кінцівка матчу запам'яталася тим, що вперед ішов лише Арсенал-Київ.

Отже, 0:1 – заслужена перемога команди Леонова, перша за 8 турів. Набрані очки трохи покращили справи "канонірів". Вони все ще перебувають на останній сходинці (11 очок), але скоротили відрив до зони перехідних матчів (у Чорноморця – 15 пунктів). Зате Олімпік іде десятим (19 очок).