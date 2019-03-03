Арсенал-Киев в меньшинстве минимально одолел Олимпик и прервал затянувшуюся серию без побед

Столичный Арсенал-Киев переиграл донецкий Олимпик в поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Поединок команды начали с взаимной борьбы. На каждый выпад дончан "канониры" пытались ответить своей атакой. В конце концов, такой ход событий должен был привести к взятию ворот, но произошло оно довольно быстро и неожиданно. На 11-й минуте Вакуленко пробил в левый угол ударом с одинацятиметровой отметки после фола Цимбалюка и вывел Арсенал-Киев вперед.

Почти сразу Олимпик мог отыграться: Политыло бил прямо в девятку ворот со штрафного, но Пидкивка ценой повреждения отвел угрозу от ворот номинальных гостей. Еще один момент имел Евгений Пасич, но не сумел замкнуть навес с фланга. Киевляне попытались ответить усилиями Вакуленко, но Сергей не смог попасть по мячу, а Башлай в атаке вторым темпом сыграл не лучше.

Ключевой же эпизод мог случиться на 35-й минуте матча: тот же Башлай грубо сыграл против соперника, получил вторую желтую карточку и ушел отдыхать досрочно. И до конца первой половины игры Олимпик создал только одну возможность, когда Калитвинцев нанес дальний удар со штрафного, но не попал в створ ворот.

Второй тайм вообще прошел без моментов. Иногда казалось, что хозяевам не нужно отыгрываться. Подопечные Шевчука фактически ничего не создали у ворот Пидкивки, хотя и играли в большинстве почти час игрового времени.

Зато "канониры" могли развить собственный успех. Танковский выходил на свидание с кипером, но Бетим в момент сумел парировать удар Вячеслава. А концовка матча запомнилась тем, что вперед шел только Арсенал-Киев.

Итак, 0:1 – заслуженная победа команды Леонова, первая за 8 туров. Набранные очки немного улучшили дела "канониров". Они все еще находятся на последней строчке (11 очков), но сократили отрыв в зону переходных матчей (у Черноморца – 15 пунктов). Зато Олимпик идет десятым (19 очков).