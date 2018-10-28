Арсенал-Київ – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Арсенал-Київ в рамках 13-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс та прогноз поєдинку читайте на "Футбол 24".

Арсенал-Київ – Шахтар

27 жовтня, 17:00, Київ, стадіон ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Арсенал-Київ після призначення В'ячеслава Грозного на посаду головного тренера переграв Ворсклу й налагодив атмосферу в команді, підтримавши певну ілюзію щодо свого ожиття. Втім, вже наступний матч показав, що до повстання з мертвих поки далеко – "каноніри" поступилися Львову, вчисту програвши перший тайм, хоча у другому виглядали непогано. Звісно, перед зустріччю з Шахтарем все це особливого значення не має, адже між командами наразі просто гігантська прірва у класі, результатах та якості футболу. Для киян цей поєдинок ніяких завдань, крім чисто престижних, не має – якщо вдасться уникнути розгрому, то результат можна буде вважати успішним.

Статистика протистояння Арсенала-Київ проти Шахтаря

Всього: 43 матчі, 6 перемог Арсенала-Київ, 9 нічиїх, 28 перемог Шахтаря. Різниця м’ячів – 29:90

У Прем’єр-лізі: 38 матчів (+6, =9, -23, 26:76)

Для "гірників" матч проти Арсенала-Київ має статус контрольного з підвищеною відповідальністю. Через тиждень на Шахтар чекає Класичне дербі, тож для підопічних Паулу Фонсеки сьогодні критично важливо завершити гру без нових травм та дискваліфікацій – ну а перемога має йти у цьому комплекті за замовчуванням. Очевидно, що частина лідерів "помаранчево-чорних" просто не вийде, тож можна навіть чекати певних складностей у їх футболі – як показав поєдинок з Десною, резерв донеччан має схильність до елементарних помилок та привозів. Втім, за влучим висловом В'ячеслава Грозного, один футболіст Шахтаря коштує, як 10-річний бюджет Арсенала-Київ, тож на якісь виправдання своїм фейлам чемпіони розраховувати не повинні.

Ахметов з величезним відривом очолив рейтинг найбагатших українців у 2018 році, брати Суркіси – за межами двадцятки

Фонсека та Вернидуб оштрафовані КДК ФФУ

Арсеналу-Київ точно не зможе допомогти Сергій Гринь, який належать Шахтарю й не має права грати проти нього за умовами оренди. Крім того, дискваліфікації отримали Лола, Данило Сагуткін та Владислав Дубінчак – перший у поєдинку зі Львовом отримав червону картку, а двоє інших перебрали жовтих. Щодо Шахтаря, то тут до травмованих Тайсона, Марлоса та Івана Ордеця слід додати Ларрі Кайоде, якого дискваліфікували на три матчі за неспортивну поведінку в матчі проти Десни, та Жуніора Мораєса – у нього занадто багато попереджень.

"Родзинки" матчу:

– Гольова домашня серія Арсенала-Київ у зустрічах з Шахтарем триває чотири матчі, в яких було забито аж шість м'ячів;

– Арсенал-Київ найбільшої поразки у Прем’єр-лізі зазнав саме від Шахтаря – 0:7.

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Шахтар

Арсенал-Київ: Сітало – Майданевич, Насонов, Зозуля, Доронін – Євстовскі, Оріховський – Баланюк, Вакулко, Фещук – Акулінін

Шахтар: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицький, Матвієнко – Майкон, Алан Патрік – Тотовицький, Коваленко, Болбат – Дентінью