Арсенал-Киев – Шахтер: анонс матча УПЛ

Арсенал-Киев в рамках 13-го тура УПЛ принимает Шахтер. Анонс и прогноз поединка читайте на "Футбол 24".

Арсенал-Киев – Шахтер

27 октября, 17:00, Киев, стадион им. В. Лобановского

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Арсенал-Киев после назначения Вячеслава Грозного на пост главного тренера переиграл Ворсклу и наладил атмосферу в команде, поддержав определённую иллюзию относительно своего оживания. Впрочем, уже следующий матч показал, что к восстанию из мёртвых пока далеко – "канониры" уступили Львову, вчистую проиграв первый тайм, хотя во втором выглядели неплохо. Конечно, перед встречей с Шахтером все это особого значения не имеет, ведь между командами пока просто гигантская пропасть в классе, результатах и ​​качестве футбола. Для киевлян этот поединок никаких задач, кроме чисто престижных, не имеет – если удастся избежать разгрома, то результат можно будет считать успешным.

Статистика противостояния Арсенала-Киев против Шахтера

Всего: 43 матча, 6 побед Арсенала-Киев, 9 ничьих, 28 побед Шахтера. Разница мячей – 29:90

В Премьер-лиге: 38 матчей (+6, =9, -23, 26:76)

Для "горняков" матч против Арсенала-Киев имеет статус контрольного с повышенной ответственностью. Через неделю на Шахтер ожидает Классическое дерби, поэтому для подопечных Паулу Фонсеки сегодня критически важно завершить игру без новых травм и дисквалификаций – ну а победа должна идти в этом комплекте по умолчанию. Очевидно, что часть лидеров "оранжево-чёрных" просто не выйдет, поэтому можно даже ожидать определённые сложности в их футболе – как показал поединок с Десной, резерв донеччан имеет склонность к элементарным ошибкам и привозам. Впрочем, по меткому выражению Вячеслава Грозного, один футболист Шахтера стоит, как 10-летний бюджет Арсенала-Киев, и на какие-то оправдания своим фейлам чемпионы рассчитывать не должны.

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Арсеналу-Киев точно не смогут помочь Сергей Гринь, который принадлежат Шахтеру и не имеет права играть против него по условиям аренды. Кроме того, дисквалификации получили Лола, Даниил Сагуткин и Владислав Дубинчак – первый в поединке со Львовом получил красную карточку, а двое других перебрали жёлтых. Что касается Шахтера, то к травмированным Тайсону, Марлосу и Ивану Ордецу следует добавить Ларри Кайоде, которого дисквалифицировали на три матча за неспортивное поведение в матче против Десны, и Жуниора Мораеса – у него слишком много предупреждений.

"Изюминки" матча:

– Голевая домашняя серия Арсенала-Киев во встречах с Шахтером продолжается четыре матча, в которых было забито аж шесть мячей;

– Арсенал-Киев крупнейшее поражение в Премьер-лиге потерпел именно от Шахтера – 0:7.

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Шахтер

Арсенал-Киев: Ситало – Майданевич, Насонов, Зозуля, Доронин – Евстовски, Ориховский – Баланюк, Вакулко, Фещук – Акулинин

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Ракицкий, Матвиенко – Майкон, Алан Патрик – Тотовицкий, Коваленко, Болбат – Дентиньо