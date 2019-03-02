Арсенал-Київ прокоментував трансфери Мудрика та Калітвінцева

Генеральний директор "гармашів" Олександр Москаленко розповів про деталі переходів у команду екс-гравця Динамо Владислава Калітвінцева та хавбека Шахтаря Михайла Мудрика.

"Будь-яке наше придбання – ми розраховуємо тільки як на гравців основного складу. Ніхто не буде брати гравця, який буде 25-м або 30-м. Перехід півзахисника Шахтаря Мудрика? Леонов знає, тренував його. Він бачить в ньому перспективу гравця, який допоможе нам додати креативу в атакуючому плані.

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Деталі контракту з Калітвінцевим? Угода підписана до кінця поточного чемпіонату. Далі будемо обговорювати умови. Подивимося, де ми будемо знаходитися, як він буде виглядати, чи захоче продовжувати. Поговоримо з ним наприкінці сезону", – сказав Москаленко в ефірі телеканалу Футбол1.

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