Арсенал-Киев прокомментировал трансферы Мудрыка и Калитвинцева

Генеральный директор "пушкарей" Александр Москаленко рассказал о деталях переходов в команду экс-игрока Динамо Владислава Калитвинцева и хавбека Шахтера Михаила Мудрыка.

"Любое наше приобретение – мы рассчитываем только как на игроков основного состава. Никто не будет брать игрока, который будет 25-м или 30-м. Переход полузащитника Шахтера Мудрика? Леонов знает, тренировал его. Он видит в нем перспективу игрока, который поможет нам добавить креатива в атакующем плане.

Калитвинцев подтвердил, что продолжит карьеру в Арсенале-Киев

Детали контракта с Калитвинцевым? Соглашение подписано до конца текущего чемпионата. Далее будем обсуждать условия. Посмотрим, где мы будем находиться, как он будет выглядеть, захочет ли продолжать. Поговорим с ним в конце сезона", – сказал Москаленко в эфире телеканала Футбол1.

"Пятов багато помиляється, я розчарований". Турецький голкіпер шукає в Україні кадри для Бешикташа і називає найкращих