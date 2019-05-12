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Арсенал-Київ –​​​​​​​ Чорноморець –​​​​​​​ 3:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу

12 травня 17:28 711 Читать на русском
Арсенал-Київ –​​​​​​​ Чорноморець –​​​​​​​ 3:3 –​​​​​​​ відео голів та огляд матчу
Арсенал-Київ / ФК Арсенал-Київ

Арсенал-Київ та Чорноморець розписали фантастичну мирову у матчі 28 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

57’ Сергій Вакуленко
77’ Сергій Вакуленко
89’ Олександр Ковпак
 
Арні Вільх'яльмссон 10’
Володимир Аржанов 45+1’
Дмитро Семенів 62’
Руслан Бабенко 90+1’
10’ Арні Вільх'яльмссон
45+1’ Володимир Аржанов
57’ Сергій Вакуленко
62’ Дмитро Семенів
77’ Сергій Вакуленко
89’ Олександр Ковпак
90+1’ Руслан Бабенко

Арсенал-Київ приймав Чорноморець у битві аутсайдерів у рамках 28 туру УПЛ. Одесити не мали права програвати, адже тоді однією ногою "забронювали" би собі путівку в Першу лігу.

Чорноморець вирвав нічию в Арсенала-Київ у матчі з шістьма голами та трьома пенальті

На 10-й хвилині Арні Вільх'яльмссон з пенальті відкрив рахунок у зустрічі, і саме так завершився перший тайм. Трилер розпочався по перерві. Спочатку Сергій Вакуленко з "точки" відновив рівновагу на 57-й хвилині, але потім Чорноморець знову вийшов уперед. Влучно пробив Дмитро Семенів. Після цього двічі відзначились "каноніри" завдяки Сергію Вакуленку та Олександру Ковпаку, але "моряки" все ж змогли врятуватись на останніх хвилинах матчу після гола Руслана Бабенка.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Чорноморець Чорноморець Арсенал-Київ Арсенал-Київ Відеоновини Арсенал-Київ - Чорноморець
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