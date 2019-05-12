Арсенал-Київ та Чорноморець розписали фантастичну мирову у матчі 28 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Арсенал-Київ приймав Чорноморець у битві аутсайдерів у рамках 28 туру УПЛ. Одесити не мали права програвати, адже тоді однією ногою "забронювали" би собі путівку в Першу лігу.

Чорноморець вирвав нічию в Арсенала-Київ у матчі з шістьма голами та трьома пенальті

На 10-й хвилині Арні Вільх'яльмссон з пенальті відкрив рахунок у зустрічі, і саме так завершився перший тайм. Трилер розпочався по перерві. Спочатку Сергій Вакуленко з "точки" відновив рівновагу на 57-й хвилині, але потім Чорноморець знову вийшов уперед. Влучно пробив Дмитро Семенів. Після цього двічі відзначились "каноніри" завдяки Сергію Вакуленку та Олександру Ковпаку, але "моряки" все ж змогли врятуватись на останніх хвилинах матчу після гола Руслана Бабенка.