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Арсенал-Киев –​​​​​​​ Черноморец –​​​​​​​ 3:3 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча

12 мая 17:28 211 Читати українською
Арсенал-Киев –​​​​​​​ Черноморец –​​​​​​​ 3:3 –​​​​​​​ видео голов и обзор матча
Арсенал-Киев / ФК Арсенал-Киев

Арсенал-Киев и Черноморец расписали фантастическую мировую в матче 28 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

57’ Сергей Вакуленко
77’ Сергей Вакуленко
89’ Александр Ковпак
 
Арни Вильхьяльмссон 10’
Владимир Аржанов 45+1’
Дмитрий Семенив 62’
Руслан Бабенко 90+1’
10’ Арни Вильхьяльмссон
45+1’ Владимир Аржанов
57’ Сергей Вакуленко
62’ Дмитрий Семенив
77’ Сергей Вакуленко
89’ Александр Ковпак
90+1’ Руслан Бабенко

Арсенал-Киев принимал Черноморец в битве аутсайдеров в рамках 28 тура УПЛ. Одесситы не имели права проигрывать, ведь тогда одной ногой "забронировали" бы себе путевку в Первую лигу.

Черноморец вырвал ничью у Арсенала-Киев в матче с шестью голами и тремя пенальти

На 10-й минуте Арни Вильхьяльмссон с пенальти открыл счет во встрече, и именно так завершился первый тайм. Триллер начался после перерыва. Сначала Сергей Вакуленко с "точки" восстановил равновесие на 57-й минуте, но затем Черноморец вышел вперед. Точно пробил Дмитрий Семенов. После этого дважды отличились "канониры" благодаря Сергею Вакуленко и Александру Ковпаку, но "моряки" все же смогли спастись на последних минутах матча после гола Руслана Бабенко.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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