Арсенал-Киев и Черноморец расписали фантастическую мировую в матче 28 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча.

Арсенал-Киев принимал Черноморец в битве аутсайдеров в рамках 28 тура УПЛ. Одесситы не имели права проигрывать, ведь тогда одной ногой "забронировали" бы себе путевку в Первую лигу.

Черноморец вырвал ничью у Арсенала-Киев в матче с шестью голами и тремя пенальти

На 10-й минуте Арни Вильхьяльмссон с пенальти открыл счет во встрече, и именно так завершился первый тайм. Триллер начался после перерыва. Сначала Сергей Вакуленко с "точки" восстановил равновесие на 57-й минуте, но затем Черноморец вышел вперед. Точно пробил Дмитрий Семенов. После этого дважды отличились "канониры" благодаря Сергею Вакуленко и Александру Ковпаку, но "моряки" все же смогли спастись на последних минутах матча после гола Руслана Бабенко.