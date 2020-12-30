Арсенал і Тоттенхем готові викласти чималу суму за захисника РБ Лейпциг

Захисник німецького клубу РБ Лейпциг Дайот Упамекано продовжує залишатися ласим шматочком для багатьох грандів європейського футболу.

Центральний захисник РБ Лейпциг Дайот Упамекано потрапив у сферу інтересів двох англійських клубів, повідомляє видання Daily Express.

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Боротьбу за 21-річного футболіста ведуть між собою лондонські Арсенал та Тоттенхем. Німецький клуб прагне отримати за свою зірку 60 млн євро і обидва клуби готові викласти чималі гроші за Дайота.

Нагадаємо, Упамекано перейшов в РБ Лейпциг з австрійського Зальцбурга у січні 2017 року за 10 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів за "биків" 19 матчів у всіх турнірах. Чинний контракт француза закінчується в червні 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість захисника в 50 мільйонів євро.

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