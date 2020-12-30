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Арсенал і Тоттенхем готові викласти чималу суму за захисника РБ Лейпциг

17:08 124 Читать на русском
Арсенал і Тоттенхем готові викласти чималу суму за захисника РБ Лейпциг
Дайот Упамекано / Фото з відкритих джерел

Захисник німецького клубу РБ Лейпциг Дайот Упамекано продовжує залишатися ласим шматочком для багатьох грандів європейського футболу.

Центральний захисник РБ Лейпциг Дайот Упамекано потрапив у сферу інтересів двох англійських клубів, повідомляє видання Daily Express.

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Боротьбу за 21-річного футболіста ведуть між собою лондонські Арсенал та Тоттенхем. Німецький клуб прагне отримати за свою зірку 60 млн євро і обидва клуби готові викласти чималі гроші за Дайота.

Нагадаємо, Упамекано перейшов в РБ Лейпциг з австрійського Зальцбурга у січні 2017 року за 10 мільйонів євро. У поточному сезоні він провів за "биків" 19 матчів у всіх турнірах. Чинний контракт француза закінчується в червні 2021 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість захисника в 50 мільйонів євро.

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