"Гул на адресу команди цілком заслужений", – Адамс знищив Емері

Екс-гравець лондонського Арсенала Тоні Адамс розкритикував свою колишню команду після нічиєї у матчі 13-го туру АПЛ проти Саутгемптона (2:2.

"Я просто розбитий на шматочки таким виступом команди. У якийсь момент Озіл став ліберо: він отримував м'яч від голкіпера і намагався доставити його вперед, оббігши всіх.

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Гул на адресу команди цілком заслужений – це був жахливий, жахливий виступ. Кожен грав сам по собі, ніякого захисту. Огидний виступ. Я не хочу, щоб якийсь тренер втрачав роботу, але клуб не рухається вперед, ніяк не прогресує. Я можу виставити на поле більш організовану команду", – цитує Адамса видання The Sun.

Нагадаємо, у матчі 13-го туру чемпіонату Англії Арсенал лише на шостій доданій хвилині зумів забити і врятувати нічию у, здавалося б, програному матчі.

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