Арсенал готовий запропонувати за Демірбая 22 млн фунтів

Півзахисник Хоффенхайма Керем Демірбай потрапив до сфери інтересів Арсенала.

Лондонці всерйоз зацікавились німецьким хавбеком, інформують Metro та Daily Mail.

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За даними джерел, "каноніри" вбачають у Демірбаї заміну Аарона Ремзі, який влітку стане гравцем Ювентуса. Повідомляється, що Хоффенхайму запропонують 22 мільйони фунтів в якості компенсації за гравця.

В поточному сезоні Демірбай провів 28 матчів у всіх турнірах за Хоффенхайм, відзначившись 4 голами та 8 асистами.

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