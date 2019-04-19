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Емері: Ремзі може більше не зіграти в сезоні 2018/19

10:53 117 Читать на русском
Емері: Ремзі може більше не зіграти в сезоні 2018/19
Унаї Емері / ФК Арсенал

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував перемогу над Наполі в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи (1:0).

 
Александр Ляказетт 36’
36’ Александр Ляказетт

"Я дуже пишаюсь гравцями і нашою роботою. Адже гравці показали, що здатні грати проти чудових команд та проявляти особистість. Можливо, ми б хотіли більше контролювати м'яч та гру, але не виконали всього, що я хотів.

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Але в першому таймі Арсенал займав хорошу позицію. Ми пресингували та зупиняли їхні комбінації. Ми багато їх пресингували і часто опинялись у чужому штрафному, де мали моменти, щоб забити. Нашою метою було вразити їхні ворота, а зараз треба бути послідовними протягом 90 хвилин", – цитує Емері офіційний сайт Арсенала.

"У Ремзі м'язова травма. Припускаю, що він пропустить кілька тижнів. Але у нас є інші гравці – ми можемо обертатися склад. Чи був це його останній матч за Арсенал? Я не знаю", – передає слова наставника офіційний сайт УЄФА.

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Теги
Ліга Європи Наполі - Арсенал Наполі Наполі Аарон Ремзі Аарон Ремзі Арсенал Арсенал Унаї Емері Унаї Емері
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