Емері: Ремзі може більше не зіграти в сезоні 2018/19

Головний тренер Арсенала Унаї Емері прокоментував перемогу над Наполі в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи (1:0).

"Я дуже пишаюсь гравцями і нашою роботою. Адже гравці показали, що здатні грати проти чудових команд та проявляти особистість. Можливо, ми б хотіли більше контролювати м'яч та гру, але не виконали всього, що я хотів.

Наполі – Арсенал – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Але в першому таймі Арсенал займав хорошу позицію. Ми пресингували та зупиняли їхні комбінації. Ми багато їх пресингували і часто опинялись у чужому штрафному, де мали моменти, щоб забити. Нашою метою було вразити їхні ворота, а зараз треба бути послідовними протягом 90 хвилин", – цитує Емері офіційний сайт Арсенала.

"У Ремзі м'язова травма. Припускаю, що він пропустить кілька тижнів. Але у нас є інші гравці – ми можемо обертатися склад. Чи був це його останній матч за Арсенал? Я не знаю", – передає слова наставника офіційний сайт УЄФА.

Наполі – Арсенал: перемога "канонірів" в економ-режимі, безславний виліт неаполітанців та англійські рекорди