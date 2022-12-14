"Каноніри" узгодили з Шахтарем перехід 21-річного вінгера збірної України. Найближчим часом Михайло Мудрик пройде медогляд перед підписанням контракту з Арсеналом. Про це повідомив нідерландський журналіст Єрун Стекеленбург у Twitter.

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Він навіть назвав дату, коли Мудрик приєднається до Арсенала і стане одноклубником Олександра Зінченка. Це має статися вже дуже скоро – 4 січня 2023 року, тобто через 3 тижні. Суму трансферу Михайла журналіст не розкриває. Вірогідно, Шахтар таки знизив ціну, після чого клуби зуміли досягти компромісу.

Минулого тижня представники Шахтаря побували в Лондоні, де вели перемовини щодо кількох гравців – зокрема, і Мудрика. Схоже, вони завершилися успішно.

Арсенал після 14-ти турів лідирує в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на 4 очки. Саме лондонці були основним претендентом на Мудрика, який і сам раніше заявляв про бажання перейти в Арсенал.

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