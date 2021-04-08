Гравці празької Славії стоячи очікували на стартовий свисток матчу ЛЄ, на відміну від футболістів Арсенала.

Перед початком зустрічі 1/4 фіналу Ліги Європи гравці Арсенала опустились на коліно для підтримки руху за права темношкірих Black Lives Matter.

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Гості, які не практикують такі перфоманси у чемпіонаті Чехії, залишились стояти. Нагадаємо, нещодавно подібний епізод трапився у матчі кваліфікації до ЧС-2022 Англія – Польща, де також лише господарі ставали на коліно.

Нагадаємо, у попередньому раунді ЛЄ празька Славія вибила шотландський Рейнджерс.

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