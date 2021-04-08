Перед началом встречи 1/4 финала Лиги Европы игроки Арсенала опустились на колено для поддержки движения за права темнокожих Black Lives Matter.

Гранада – Манчестер Юнайтед: голый фанат выбежал на поле во время матча ЛЕ – видео колоритного перфоманса

Гости, которые не практикуют такие перфомансы в чемпионате Чехии, остались стоять. Напомним, недавно подобный эпизод случился в матче квалификации к ЧМ-2022 Англия – Польша, где также только хозяева становились на колено.

Напомним, в предыдущем раунде ЛЕ пражская Славия выбила шотландский Рейнджерс.

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