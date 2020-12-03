Мілан приймав Селтік в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Шотландський гранд шокував Мілан двома голами вже на початку зустрічі, але раділи гості недовго. Ще до перерви Чалханоглу та Кастільєхо вирівняли становище.

Яремчук дебютним голом у Лізі Європи відсвяткував своє повернення на поле після коронавірусу

У другому таймі "россонері" впіймали кураж та відвантажили супернику ще два м'ячі.

Впевнена перемога дозволила Мілану розташуватись на другій сходинці групи Н та достроково гарантувати собі вихід у плей-офф турніру, Селтік замикає квартет з одним заліковим балом.

Ліга Європи: Мілан ефектним камбеком оформив вихід з групи, Брага здолала АЕК та залишила Зорю без плей-офф