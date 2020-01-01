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Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – екс-гравець Шахтаря потрапив у стартовий склад

21:15 510 Читать на русском
Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – екс-гравець Шахтаря потрапив у стартовий склад
Арсенал – Манчестер Юнайтед: дивіться матч онлайн – трансляція АПЛ 1 січня 2020

Арсенал приймає Манчестер Юнайтед у 21-му турі чемпіонату Англії. Склади та онлайн-трансляцію матчу АПЛ 2019/20 дивіться на "Футбол 24".

 

Матч, як онлайн-трансляція Арсенал – Манчестер Юнайтед на "Футбол 24", стартує о 22:00 за київським часом. Мікел Артета спробує здобути свою першу перемогу за 3 матчі на чолі "канонірів". Сульшер же, якщо продовжить переможну серію до 3-х матчів, скоротить відставання від Челсі, який посідає 4-е місце, до 2-х очок. Відзначимо, що у стартовому складі МЮ виходить екс-хавбек донецького Шахтаря Фред.

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Арсенал – Манчестер Юнайтед: дивіться матч онлайн – трансляція АПЛ 1 січня 2020

Арсенал – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ – екс-гравець Шахтаря потрапив у стартовий склад

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Англія Фред Фред Арсенал Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед
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