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Арсенал – Челсі: Обамеянг швидко відкриває рахунок – класний футбол Артети в дебютному домашньому матчі АПЛ

16:20 91 Читать на русском
Арсенал – Челсі: Обамеянг швидко відкриває рахунок – класний футбол Артети в дебютному домашньому матчі АПЛ
Арсенал – Челсі: рахунок і огляд матчу АПЛ 29 грудня 2019

Арсенал приймає Челсі в лондонському дербі. Рахунок і огляд матчу 20 туру АПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24".

13’ П'єр-Емерік Обамеянг
 
13’ П'єр-Емерік Обамеянг

Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Челсі на "Футбол 24", стартував о 16:00 за київським часом. Колишній вінгер донецького Шахтаря Вілліан вийшов у стартовому складі на дебютний домашній матч Артети в ролі наставника Арсенала. Останній активно розпочав. Швидкий темп, активний пресинг, проходи по флангу та перший кутовий і відразу ж удар на 5-й хвилині – це Давід Луїс через себе спробував поцілити у ворота команди, за яку раніше виступав. Той же центрбек приклався зі штрафного метрів з 30 – в руки Кепі. Челсі володів м'ячем лише трохи більше як 40% у стартові 10 хвилин.

Арсенал – Челсі: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Вілліан заробив небезпечний стандарт і жовту для Гендузі. Сам бразилець і відкотив Маунту, який стрімко вбіг у штрафний і пробив. Лєно з чималими проблемами відвів загрозу. Другий кутовий Арсенала привів до взяття воріт на 13-й. Подача з лівого флангу, Чамберс скидає на дальню стійку, де Обамеянг випереджає суперника – завдяки Ковачічу, який заснув, вдалося уникнути офсайдної пастки. Ляказетт уже готувався розстріляти ворота з 12 метрів, однак Канте в останній момент підкрався і поцупив гольовий момент.

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