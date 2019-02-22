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Арсенал – БАТЕ – 3:0 – відео голів та огляд матчу

12:38 670 Читать на русском
Арсенал – БАТЕ – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Арсенал – БАТЕ – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Арсенал переміг БАТЕ у 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Арсенал – БАТЕ – 3:0 (0:1)

Голи: Волков, 4 (АГ), Мустафі, 39, Сократіс, 60

Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – Динамо дізналось потенційних суперників

Арсенал програв перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти БАТЕ на виїзді з рахунком 0:1. Вже на 4 хвилині Волков автоголом нівелював перевагу своєї команди, а згодом Арсенал відзначився у воротах білоруської команди двома голами.

Відтак лондонці перемогли з рахунком 3:0 та вийшли у наступну стадію єврокубку. Жеребкування пар наступного раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні, 22 лютого о 14:00.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Ліга Європи1/16 фіналу

Арсенал - БАТЕ: Четвер 21 лютого 2019

Арсенал
Матч завершено
3 : 0
БАТЕ
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Теги
Відеоновини Ліга Європи Арсенал Арсенал БАТЕ БАТЕ Арсенал - БАТЕ
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