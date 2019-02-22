Арсенал – БАТЕ – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Арсенал переміг БАТЕ у 1/16 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу

Ліга Європи, 1/16 фіналу

Арсенал – БАТЕ – 3:0 (0:1)

Голи: Волков, 4 (АГ), Мустафі, 39, Сократіс, 60

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Арсенал програв перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти БАТЕ на виїзді з рахунком 0:1. Вже на 4 хвилині Волков автоголом нівелював перевагу своєї команди, а згодом Арсенал відзначився у воротах білоруської команди двома голами.

Відтак лондонці перемогли з рахунком 3:0 та вийшли у наступну стадію єврокубку. Жеребкування пар наступного раунду Ліги Європи відбудеться сьогодні, 22 лютого о 14:00.