Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – Динамо дізналось потенційних суперників

Стали відомі всі 16 команд, які продовжать боротьбу за перемогу в Лізі Європи 2018/19. Україна буде представлена лише київським Динамо.

Завершилась стадія 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19, таким чином лише 16 команд продовжать боротьбу за трофей.

Динамо перемогло Олімпіакос та вийшло у 1/8 фіналу Ліги Європи – Фран Соль забив дебютний гол

Ними стали Севілья (Іспанія), Інтер (Італія), Валенсія (Іспанія), Наполі (Італія), Челсі (Англія), Зальцбург (Австрія), Арсенал (Англія), Динамо Загреб (Хорватія), Зеніт (Росія), Айнтрахт (Німеччина), Вільяреал (Іспанія), Славія (Чехія), Ренн (Франція), Краснодар (Росія), Бенфіка (Португалія), Динамо (Україна).

Шахтар за сумою двох матчів поступився Айнтрахту та припинив боротьбу за перемогу в Лізі Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде 22 лютого у Ньйоні. Початок о 14:00 за київським часом. На цій стадії турніру вже немає сіяних/несіяних команд, а команди з однієї країни також можуть зустрітись одна з одною.

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19 пройдуть 7 та 14 березня.

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