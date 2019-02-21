toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - ОЛІМПІАКОС АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - ШАХТАР ЛІГА ЄВРОПИ

Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – Динамо дізналось потенційних суперників

21 лютого 23:53 3101 Читать на русском
Визначились всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи – Динамо дізналось потенційних суперників
Динамо – єдина українська команда у 1/8 фіналу Ліги Європи

Стали відомі всі 16 команд, які продовжать боротьбу за перемогу в Лізі Європи 2018/19. Україна буде представлена лише київським Динамо.

Завершилась стадія 1/16 фіналу Ліги Європи 2018/19, таким чином лише 16 команд продовжать боротьбу за трофей.

Динамо перемогло Олімпіакос та вийшло у 1/8 фіналу Ліги Європи – Фран Соль забив дебютний гол

Ними стали Севілья (Іспанія), Інтер (Італія), Валенсія (Іспанія), Наполі (Італія), Челсі (Англія), Зальцбург (Австрія), Арсенал (Англія), Динамо Загреб (Хорватія), Зеніт (Росія), Айнтрахт (Німеччина), Вільяреал (Іспанія), Славія (Чехія), Ренн (Франція), Краснодар (Росія), Бенфіка (Португалія), Динамо (Україна).

Шахтар за сумою двох матчів поступився Айнтрахту та припинив боротьбу за перемогу в Лізі Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи пройде 22 лютого у Ньйоні. Початок о 14:00 за київським часом. На цій стадії турніру вже немає сіяних/несіяних команд, а команди з однієї країни також можуть зустрітись одна з одною.

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи 2018/19 пройдуть 7 та 14 березня.

Айнтрахт – Шахтар: закономірний виліт "гірників" з долею невезіння, топ-атака німців та неприємна тенденція донеччан

Ліга Європи1/16 фіналуНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Олімпіакос: Четвер 21 лютого 2019

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Олімпіакос
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо - Олімпіакос Динамо Динамо Ліга Європи Шахтар Шахтар Айнтрахт Франкфурт - Шахтар Жеребкування ЛЄ жеребкування Головне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
55
хв
Мілан
21:30
Емполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук