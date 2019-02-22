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Арсенал – БАТЭ – 3:0 – видео голов и обзор матча

12:38 68 Читати українською
Арсенал – БАТЭ – 3:0 – видео голов и обзор матча
Арсенал – БАТЭ – 3:0 – видео голов и обзор матча

Арсенал победил БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор матча

Лига Европы, 1/16 финала

Арсенал – БАТЭ – 3:0 (1:0)

Голы: Волков, 4 (АГ), Мустафи, 39, Сократис, 60

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Арсенал проиграл первый матч 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ на выезде со счетом 0:1. Уже на 4 минуте Волков автоголом нивелировал преимущество своей команды, а затем Арсенал отличился в воротах белорусской команды двумя голами.

Как итог лондонцы победили со счетом 3:0 и вышли в следующую стадию еврокубка. Жеребьевка пар следующего раунда Лиги Европы состоится сегодня, 22 февраля в 14:00.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Лига Европы1/16 финала

Арсенал - БАТЭ: Четверг 21 февраля 2019

Арсенал
Матч окончен
3 : 0
БАТЭ
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