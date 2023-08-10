Динамо розпочинає єврокубковий сезон виїздом до Греції. Стартові склади команд і онлайн-трансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Аріс – Динамо стартує о 21:15 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна безпосередньо в цій новині через Youtube-канал FootballHub.

Динамо посіло 4 місце в попередньому чемпіонаті України, тому мусить пройти два раунди кваліфікації, щоб пробитися в груповий етап Ліги конференцій. Єврокубкова кампанія розпочинається з виїзду в Грецію. Мірча Луческу здивував вибором центрфорварда. На вістрі атаки виходить не забивний Ванат, а Беніто.

Аріс – Динамо: анонс матчу кваліфікації Ліги конференцій

Стартові склади команд

Аріс: Джуліан – Монтоя, Фабіану, Одубайо, Феррарі – Даріда, Джурасек – Моберг-Карлсон, Жюль, Морон – Палма.

Запасні: Хрістодулопулос, Рупп, Мата, Матарріта, Павчіч, Менендес, Панагідіс.

Динамо: Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Беніто.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар, Волошин.