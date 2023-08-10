Арис – Динамо: стартовые составы и видеотрансляция матча Лиги конференций – Луческу удивил выбором форварда
Динамо начинает еврокубковый сезон выездом в Грецию. Стартовые составы команд и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Арис – Динамо стартует в 21:15 по киевскому времени. Смотреть игру в прямом эфире можно непосредственно в этой новости через Youtube-канал FootballHub.
Динамо заняло 4 место в предыдущем чемпионате Украины, поэтому должно пройти два раунда квалификации, чтобы пробиться в групповой этап Лиги конференций. Еврокубковая кампания начинается с выезда в Грецию. Мирча Луческу удивил выбором центрфорварда. На острие атаки выходит не забивной Ванат, а Бенито.
Арис – Динамо: анонс матча квалификации Лиги конференций
Стартовые составы команд
Арис: Джулиан – Монтоя, Фабиану, Одубайо, Феррари – Дарида, Джурасек – Моберг-Карлсон, Жюль, Морон – Палма.
Запасные: Христодулопулос, Рупп, Мата, Матаррита, Павчич, Менендес, Панагидис.
Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Бенито.
Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Ванат, Андриевский, Караваев, Дячук, Диалло, Царенко, Биловар, Волошин.