"Дебют Колоса у Лізі Європи буде залежати від того, наскільки впораються з відповідальністю футболісти. Для більшості з них це буде перший матч в єврокубках. Це, безумовно, залишить слід на психічному стані.

Аріс – Колос: де дивитись матч Ліги Європи

Грати на виїзді – дуже складно. Навіть незважаючи на те, що не буде уболівальників. Думаю, що Колос закриється. В українців будуть шанси на контратаках. Аріс досвідчений клуб, але не настільки, щоб йому не можна було нав'язати боротьбу.



Прогнозую, що нічия буде в основний час, протягом якого обидві команди заб'ють", – цитує Циганика bookmaker-ratings.

Нагадаємо, поєдинок другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи Аріс – Колос відбудеться 17 вересня, у Греції. Початок о 21:00.

Аріс – Колос: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи