"Дебют Колоса в Лиге Европы будет зависеть от того, насколько справятся с ответственностью футболисты. Для большинства из них это будет первый матч в еврокубках. Это, безусловно, оставит след на психическом состоянии.

Арис – Колос: где смотреть матч Лиги Европы

Играть на выезде – очень сложно. Даже несмотря на то, что не будет болельщиков. Думаю, что Колос закроется. В украинцев будут шансы на контратаках. Арис опытный клуб, но не настолько, чтобы ему нельзя было навязать борьбу.

Прогнозирую, что ничья будет в основное время, в течение которого обе команды забьют", – цитирует Цыганыка bookmaker-ratings.

Напомним, поединок второго квалификационного раунда Лиги Европы Арис – Колос состоится 17 сентября, в Греции. Начало в 21:00.

Арис – Колос: анонс матча квалификации Лиги Европы