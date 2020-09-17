Ковалівський Колос зустрінеться з грецьким Арісом у матчі 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи. Де дивитись гру Колос – Аріс онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Аріс – Колос відбудеться у четвер, 17 вересня, в Салоніках. Початок гри другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи – о 21:00 за Києвом.

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Поєдинок Аріс – Колос у прямому ефірі можна дивитися на каналі "Футбол 1", починаючи з 20:55. Відеотрансляція матчу онлайн буде доступна на платформі Oll.tv. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що Колос посів шосте місце в УПЛ і виграв плей-офф за Лігу Європи. Матч проти Аріса буде дебютом ковалівської команди в єврокубках. У разі перемоги над греками підопічні Руслана Костишина зустрінуться з хорватською Рієкою.

Колос стартував у новому сезоні УПЛ з поразки Шахтарю, однак після міжнародної паузи на власному полі розтрощив Львів. Аріс розпочав внутрішній чемпіонат з перемоги – забивали екс-гравці УПЛ Бруно Гама та Факундо Бертольйо.

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