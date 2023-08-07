"Футбол 24" проаналізував результати матчів 2-го туру УПЛ, в яких не обійшлось без сенсацій.

Динамо ефектно перемогло Оболонь (4:2) з дублем Андрія Ярмоленка, але не обійшлось без скандалу – робота арбітра була, м'яко кажучи, не ідеальною.

Шахтар продовжує штормити після зміни тренера – "гірники" розійшлись миром з Вересом завдяки хитрому голу Матвієнка. Це вже другий поспіль матч, в якому чемпіон України зіштовхується з проблемами, що породжує чутки про можливу зміну тренера. Детальніше про це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".