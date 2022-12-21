Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став ледве не головним ворогом для аргентинської нації.

У фіналі чемпіонату світу Франція поступилася Аргентині. Мбаппе з усіх сил намагався цьому завадити, оформивши хет-трик та реалізувавши свій удар у серії пенальті. Проте титул заслужено дістався Мессі і Ко.

Мартінес продовжує знущатися з Мбаппе – черговий панч голкіпера збірної Аргентини з чемпіонського параду

Перемога на ЧС-2022 відкрила справжню "скриньку Пандори" знущань із Мбаппе. Серед гравців "Альбіселесте" це найактивніше пропагує Еміліано Мартінес. Голкіпер тролив француза і після гри, і під час чемпіонського параду в столиці Аргентини.

Для простих уболівальників, схоже, взагалі немає меж. Вони теж активно долучилися до знущань, а в декого у цій справі відверто зносить дах. Зокрема, у мережі стало вірусним відео, як аргентинські фанати палять імпровізовану труну, приклеївши до неї фото Мбаппе.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива