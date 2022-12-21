Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал едва ли не основным врагом для аргентинской нации.

В финале чемпионата мира Франция уступила Аргентине. Мбаппе изо всех сил пытался этому помешать, оформив хет-трик и реализовав свой удар в серии пенальти. Однако титул заслуженно достался Месси и Ко.

Мартинес продолжает издеваться над Мбаппе – очередной панч голкипера сборной Аргентины с чемпионского парада

Победа на ЧМ-2022 открыла настоящий "ящик Пандоры" издевательств над Мбаппе. Среди игроков "Альбиселесте" это активно пропагандирует Эмилиано Мартинес. Голкипер троллил француза и после игры, и во время чемпионского парада в столице Аргентины.

Для простых болельщиков, похоже, вообще нет предела. Они тоже активно приобщились к издевательствам, а у некоторых откровенно сносит крышу. В частности, в сети стало вирусным видео, как аргентинские фанаты жгут импровизированный гроб, приклеив к нему фото Мбаппе.

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