У матчі 2-го туру групового етапу ЧС-2022 збірна Аргентини здолала Мексику з рахунком 2:0. Обидва голи було забито у другому таймі, хоча до перерви непросто було уявити, що Мессі і Ко зможуть здобути три очки.

Аргентина – Мексика – 2:0 – відео голів та огляд матчу з розкішним ударом Мессі

Зважаючи на поразку у першому турі від Саудівської Аравії (1:2) перемога аргентинцям була потрібна "кров з носа" і вони свого досягли. Після поєдинку гравці "альбіселесте" не стримували емоцій, влаштувавши справжній карнавал у роздягальні зі співами і танцями. У святкуванні взяла участь вся команда разом з тренерським штабом, а деякі гравці у запалі ризикували навіть отримати травму від стрибання на лавках і столах.

Нагадаємо, після 2-х турів у групі С лідирує Польща з 4 очками. Далі йдуть Аргентина і Саудівська Аравія (по 3 пункти), а замикає квартет Мексика з 1 балом.

Аргентина перемогла Мексику у матчі за життя на ЧС-2022 – Мессі витягнув "альбіселесте" голом та асистом