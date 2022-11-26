Аргентина переграла Мексику в матчі 2-го туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу Аргентина – Мексика в цій новині на "Футбол 24".

Перша половина зустрічі пройшла фактично без гострих моментів, але по перерві Аргентина більше тиснула та повела в рахунку. Ді Марія віддав у центр перед штрафним на Мессі, а Лео ніхто не тримав. Удар у дальній кут – 1:0!

Аргентина перемогла Мексику у матчі за життя на ЧС-2022 – Мессі витягнув "альбіселесте" голом та асистом

Мексика після пропущеного гола пішла більшими силами вперед та не встигала закривати зони позаду. "Альбіселестес" змогли скористатись цим, забивши після розіграшу кутового. Мессі отримав м'яч на лівому фланзі, віддав на Енцо Фернандеса, який увійшов до штрафного і класним ударом поцілив у дальню дев'ятку.

Таким чином, Аргентина набрала 3 очки та піднялась на другу сходинку в групі, обігнавши Саудівську Аравію (яка обіграла "альбіселестес" в першому турі). Мексика з 1 балом залишилась на останній позиції.