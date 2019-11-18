Аргентина вирвала нічию у спарингу з Уругваєм – Мессі та Агуеро влаштували битву зіркових дуетів проти Суареса і Кавані

Аргентина не змогла розвинути свій успіх після Бразилії і задовольнилася нічиєю у матчі проти іншого гранда Південної Америки – Уругваю.

Товариський матч

Аргентина – Уругвай – 2:2

Голи: Агуеро, 63, Мессі, 90+1 (пен.) – Кавані, 34, Суарес, 68

Формальні господарі матчу в Ізраїлі захопили ініціативу з перших хвилин, однак тотальна перевага аргентинців у володінні м'ячем не призводила до великої кількості гострих моментів – лише два удари в площину воріт. Уругвай спокійно відсидів у захисті і використав свою першу можливість – швидку комбінацію завершив Кавані, який замкнув простріл Суареса.

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По перерві підопічні Скалоні ще відчайдушніше кинулися на ворота суперника і таки досягли свого на 63-ій хвилині. Мессі виконав різку подачу зі штрафного, а Серхіо Агуеро виграв верхову боротьбу на лінії воротарського майданчика. Втім, рівновага протрималася недовго – Суарес вирішив показати, що він також майстер стандартів і потужним ударом вразив дев'ятку воріт Андради.

Здавалося, що уругвайці втримають перемогу над запеклим ворогом, однак битву зіркових дуетів команд підсумував Мессі – лідер "альбіселесте" реалізував пенальті і приніс своїй команді нічию.

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