Мессі і Кавані влаштували перепалку прямо на полі – черговий конфлікт за участі зірки Барселони

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не стримує своїх емоцій навіть під час товариських матчів.

Зірка "альбіселесте" обмінявся кількома гарячими словами з форвардом збірної Уругваю Едінсоном Кавані, інформує Ole.

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Після одного із жорстких зіткнень у південноамериканському дербі розпочалася незначна сутичка між гравцями обох команд, в ході якої Кавані крикнув представнику Барселони "Давай битися!". Мессі не злякався і вигукнув у відповідь "Коли захочеш!", однак до справжньої бійки справа так і не дійшла. Зрештою, суперники розійшлися і продовжили контрольний матч.

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Нагадаємо, у попередньому спарингу аргентинців Мессі став учасником конфлікту з головним тренером збірної Бразилії Тіте.