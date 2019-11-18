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Мессі і Кавані влаштували перепалку прямо на полі – черговий конфлікт за участі зірки Барселони

22:55 844 Читать на русском
Мессі і Кавані влаштували перепалку прямо на полі – черговий конфлікт за участі зірки Барселони
Кавані і Мессі / Reuters

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не стримує своїх емоцій навіть під час товариських матчів.

Товариські матчі
Аргентина
2
2 : 2
2
Уругвай
21:15 18:11:2019
завершено
 

Зірка "альбіселесте" обмінявся кількома гарячими словами з форвардом збірної Уругваю Едінсоном Кавані, інформує Ole.

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Після одного із жорстких зіткнень у південноамериканському дербі розпочалася незначна сутичка між гравцями обох команд, в ході якої Кавані крикнув представнику Барселони "Давай битися!". Мессі не злякався і вигукнув у відповідь "Коли захочеш!", однак до справжньої бійки справа так і не дійшла. Зрештою, суперники розійшлися і продовжили контрольний матч.

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Нагадаємо, у попередньому спарингу аргентинців Мессі став учасником конфлікту з головним тренером збірної Бразилії Тіте.

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