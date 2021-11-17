У 14-му турі південноамериканського відбору на чемпіонат світу відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Південна Америка, ЧС-2022, кваліфікація, 14-й тур

Болівія – Уругвай – 3:0

Голи: Арсе, 29, 79, Морено, 45

Нереалізований пенальті: Морено, 62 (Болівія)

Вилучення: Альгараньяс, 74 (Болівія, червона картка)

Венесуела – Перу – 1:2

Голи: Мачіс, 52 – Лападула, 18, Куева, 65

Нереалізований пенальті: Мачіс, 68 (Венесуела)

Чилі – Еквадор – 0:2

Голи: Еступіньян, 9, Кайседо, 90+3

Вилучення: Відаль, 14 (Чилі, червона картка)

Колумбія – Парагвай – 0:0

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Болівія на власному полі несподівано розгромила Уругвай. Хуар Арсе в середині тайму курйозним голом вивів господарів вперед: він навішував через півполя у штрафний, на пас ніхто не відгукнувся і кіпер уругвайців збирався спокійно забрати м'яч, однак пустив сферу поміж рук і та від стійки влетіла у сітку. За мить до перерви екс-форвард Шахтаря Марсело Морено забив у роздягальню, головою відгукнувшись на подачу з кутового. По перерві він мав шанс оформити дубль, але з пенальті зарядив по горобцях. На 74-й хвилині болівійці залишились у меншості – Альгараньяс за грубий фол у центрі поля отримав пряму червону картку. Чисельна меншість не завадила Арсе за п'ять хвилин забити третій і принести Болівії переконливу перемогу.

Венесуела зазнала одинадцятої поразки у цьому відборі. Цього разу кривдниками Раміреса і Ко став Перу, який забив вже на 18 хвилині. Господарі по перерві один м'яч відквитали, але в середині другого тайму пропустили вдруге після розкішно пострілу зі штрафного у дев'ятку. Вже за три хвилини венесуельці могли зрівнювати з пенальті (за гру рукою), але Мачіс з позначки не зміг переграти кіпера перуанців. Форвард Динамо з'явився на полі на 78-й хвилині, але нічим особливим Венесуелі не допоміг.

Чилі у матчі з Еквадором пропустив вже на початку матчу. Згодом господарі залишилися у меншості – Відаль за грубий фол побачив перед собою червоне світло. У доданий час Кайседо зняв всі питання щодо переможця дуелі.

У ще одному матчі Колумбія та Парагвай не виявили сильнішого.

Нагадаємо, Аргентина розписала безгольову нічию з Бразилією і гарантувала собі путівку на чемпіонат світу в Катарі.

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