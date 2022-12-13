Непереможена команда Даліча, яка частіше за всіх інших грає овертайми, але не поступається навіть головним фаворитам букмекерів. Вони вже засмутили одного форварда ПСЖ Неймара, вибивши в серії пенальті Бразилію. Матч, як і онлайн-трансляція Аргентина – Хорватія, стартує о 21:00. Мессі робить все, аби втілити свою мрію про золото на Мундіалі. Де дивитись матч Аргентина – Хорватія онлайн? Гру транслюють Suspilne і MEGOGO Футбол Перший.

Аргентина – Хорватія: анонс і прогноз на півфінал ЧС-2022

Аргентина: Еміліано Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Мак Аллістер, Енцо Фернандес – Альварес, Мессі

Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Ковачіч, Брозовіч, Модріч – Пашаліч, Крамаріч, Перішіч