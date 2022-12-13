Аргентина – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/2 ЧС-2022 – велике повернення у стартовий склад
Аргентина та Хорватія зустрічаються у півфіналі Чемпіонату світу 2022. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Непереможена команда Даліча, яка частіше за всіх інших грає овертайми, але не поступається навіть головним фаворитам букмекерів. Вони вже засмутили одного форварда ПСЖ Неймара, вибивши в серії пенальті Бразилію. Матч, як і онлайн-трансляція Аргентина – Хорватія, стартує о 21:00. Мессі робить все, аби втілити свою мрію про золото на Мундіалі. Де дивитись матч Аргентина – Хорватія онлайн? Гру транслюють Suspilne і MEGOGO Футбол Перший.
Аргентина – Хорватія: анонс і прогноз на півфінал ЧС-2022
Аргентина: Еміліано Мартінес – Моліна, Ромеро, Отаменді, Тальяфіко – Де Пауль, Паредес, Мак Аллістер, Енцо Фернандес – Альварес, Мессі
Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Ковачіч, Брозовіч, Модріч – Пашаліч, Крамаріч, Перішіч