Збірна Аргентина побороться з Хорватією за право зіграти у фіналі чемпіонату світу-2022. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу 2022, 1/2 фіналу

13 грудня, 21:00, м. Лусаїл, стадіон "Лусаїл Айконік"

Головний арбітр: Даніеле Орсато (Італія)

Телетрансляція: MEGOGO. Cусупільне

Чемпіонат світу 2022 виходить на фінішну пряму. До перемоги на катарському Мундіалі збірним залишилось зробити всього два кроки – і для Хорватії з Аргентиною вони повною мірою історичними. "Картаті" можуть не тільки здобути дебютний тріумф у турнірі, а й зібрати повний комплект медалей – бронзу-1998, срібло-2018 і золото-2022. "Альбіселесте" ж мають шанс виграти перший ЧС після 1986 року й стати триразовими переможцями першості світу.

Втім, для початку необхідно прорватись крізь півфінал. Аргентинці вважаються безумовними фаворитами поєдинку в Лусаїлі – вони і молодші, і Мессі за них виступає, і загалом команду коронували на фінал ще до старту чемпіонату. Крім того, прохід Нідерландів у чвертьфіналі стався за досить переконливої гри, якщо не згадувати про нервовий ендшпіль основного часу. Ліонель Скалоні зумів нівелювати головні переваги потужних "ораньє", а його підопічні довели здатність ефективно працювати не тільки першим номером, а і від суперника.

Головною перевагою Аргентини, звісно ж, є Ліонель Мессі. Ігрова модель "альбіселесте" максимально заточена на створення комфортних умов для капітана – і такий підхід має сенс на рівні збірних. Лео вкрай небезпечний як у глибині, та і на чужій третині поля, причому його позицію виокремити складно (хоча він ближчий до правого краю). Вплив Мессі на ефективність команди просто фантастична – у "блохи" 38 пострілів, 17 пасів під них та понад десяток залучень до атак з ударами. Більші показники має тільки Мбаппе.

Мессі стягує на себе опонентів, розганяє й завершує атаки розрізними передачами й сам же їх завершує. До того ж, легендарний форвард постійно підказує партнерам, як діяти, що неабияк допомогло у ключовому поєдинку проти Мексики – саме Лео розпізнав занадто глибокі опускання суперника й відкривання зон перед штрафним. Попросивши Ді Марію віддавати туди більше передач, Лео забив вже за хвилину.

Також доволі сильно Аргентина виглядає на флангах, та і тактична гнучкість у команді присутня. Мінуси ж "альбіселесте" частково випливають з плюсів – без Мессі команда слабенько пресингує, та і відсиджуватись в обороні вдесятьох їй важко. Зокрема, Нідерланди на завершальному відрізку основного часу перезавантажували свої атаки максимально швидко саме через зону Ліонеля.

Також є питання до тренерського штабу. Аргентина на ЧС-2022 демонструвала відчутну нестабільність, чергуючи потужні тайми з провальними. Також виникали питання до системи позиційних атак – з Австралією, наприклад, все було настільки сумно, що "соккеруз" дозволили собі вийти з низького блоку й оборонятись через володіння. Такі епізоди час від часу виникають, однак геніальність Мессі та голкіпера їх гасить.

Зате дана збірна сильна своїм духом. Емоційною зарядженістю підопічних Ліонеля Скалоні можна тільки надихатись. Вся команда підтримує один одного в кожному моменті. Вся команда готова піти у бійку й жорстко відповісти супернику в роздягальні, а після перемог "альбіселесте" святкують у дворовому дусі – співають пісні зі стадіонів Буенос-Айреса й завжди дякують своїм фанам. До речі, їх у Катарі просто тьма – на чвертьфінальному матчі проти Нідерландів було аж 50 тисяч аргентинців.

Але чи вистачить цієї заряджуності проти хорватського духу? Пройдуть десятиліття, і про нього складатимуть легенди й зніматимуть фільми. "Пенсіонери" зі слабким позиційним нападом, яким пророчили виліт ще на стадії групового етапу, дійшли вже до півфіналу – і кого вони вибили! Сильну Японію, якій не дали ради навіть Іспанія з Німеччиною, та саму Бразилію. Головного фаворита на перемогу ЧС-2022, між іншим.

І все це сталося завдяки здатності перевести гру в овертайми та серію пенальті. "Картаті" з 2008 року провели 9 матчів у плей-офф топ-турнірів, зігравши в екстра-таймах вісім разів. Але раніше балканці були молодшими, а що нині? Модрічу вже 37, Ловрену і Перішічу – 33, Крамарічу – 31, Брозовічу – 30. Всі вони є провідними гравцями Златко Даліча.

Хорватія будь-якого суперника здатна затягнути у вигідний для себе малюнок. Принаймні, команда здатна це робити якомога довше. Як це вдається? Завдяки магічному тріо в центрі поля – "картаті" можуть тримати м'яч у ньому досхочу. Крім того, завдяки унікальним характеристикам Модріча, Брозовіча й Ковачіча цей трикутник демонструє надзвичайну стікість під тиском.

Пресингувати хорватів не тільки важко, а й небезпечно – той же Модріч у матчі з бразильцями став лідером за кількість розрізних пасів. Канада спробувала й отримала чотири голи у власні ворота. Втім, без м'яча тріо теж феноменальне – чого лише коштує статистика пресинг-дій на 28 хвилину поєдинку проти Бразилії. У Модріча було 15 штук, у Брозовіча 16, а Ковачіч зробив аж 20. Їхня шалена інтенсивність вимкнула атаку "селесао" з першого тайму.

Тако варто відзначити персональну опіку Пашаліча на правому фланзі та прекрасні ривки Перішіча на лівому. Ну і про фантастичну форму Ліваковіча варто не забувати – переведення чвертьфінального матчу в серію пенальті сталося саме завдяки його 11 сейвам, три з яких були явними гольовими моментами. Взагалі, за показником відбиття ударів Домінік демонструє рівень вищий за середній – саме тому він настільки небезпечний при 11-метрових.

У всьому цьому парадайзі є дві проблеми. Перша – грандіозне навантаження на вікових гравців. Хорватія грає без серйозної ротації, а об'єм роботи у лідерів тільки збільшується. Між тим, після 30 років відновлення займає довший час, тож сил на полі сьогодні буде вже не так багато, як у матчі з Бразилією.

Друга ж проблема криється у критично слабкій роботі в атаці. Тут навіть цифр не потрібно – кожен, хто бачив поєдинки "картатих" на ЧС-2022, розуміє цей аспект. Підопічні Златко Даліча майже нічого не створюють на чужій третині й мають доволі проблемну структуру позиційного наступу, хоча компенсують це хорошою реалізацією одиничних моментів. Клас залишається при хорватах. Подивимось, чи вистачить його для проходу в фінал.

Кадрова ситуація

Збірна Хорватії підходить до зустрічі без проблем у кадровій площині. Всі здорові, всі готові грати. Питання можуть бути тільки по позиції нападника – на кого зробить ставку Златко Даліч? Крамаріч на цьому Мундіалі не вражає, а от Петковіч зміг врятувати "картатих" від вильоту з турніру, круто забивши бразильцям на 117-й хвилині. Саме тому ми прогнозуємо вихід Бруну в основі.

У збірної Аргентини через дискваліфікацію не зіграють латералі Монтіель та Акунья. Втрата першого не є критичною, адже Моліна класно зарекомендував себе в якості правого захисника. Відсутність Маркуса більш неприємна – він основний для Ліонеля Скалоні. Тим не менш, у "альбіселесте" є Тальяфіко, який в теорії може зіграти навіть краще завдяки вищій швидкості.

Орієнтовні склади на матч Аргентина – Хорватія

Аргентина: Е. Мартінес – Моліна, Отаменді, Л. Мартінес, Тальяфіко – Мак Аллістер, Енцо, Де Пауль – Ді Марія, Л. Мартінес, Мессі

Хорватія: Ліваковіч – Юрановіч, Ловрен, Гвардіол, Соса – Ковачіч, Брозовіч, Модріч – Пашаліч, Петковіч, Перішіч

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Існує два сценарія для цього матчу. Перший базується на тактичних особливостях команд. Аргентина погано пресингує, а робити це у зустрічі проти Хорватії взагалі небезпечно, тож краще зіграти від помилок балканців. "Картатим", своєю чергою, не хочеться розкриватись, а накопичена втома змусить працювати на притримування м'яча – з ним сил втрачається менше. Відповідно, нас очікує доволі нудна картина, де футболісти не підвищують темп і не ризикують.

Такий сценарій вигідніший для Хорватії. Але хіба це не розуміє тренерський штаб "альбіселесте"? Хіба аргентинці не знають про втому суперника? Хіба не очевидно, що з м'ячем Аргентина значно небезпечніша, а передавати Мессі по ланцюжку в системі персональної опіки ризиковано? Зрештою, чи варто боятись беззубої атаки підопічних Златко Даліча?

Нам здається, що Ліонель Скалоні бачить ці недолік, тож зіграє агресивніше, від контролю м'яча, як це завжди і було (крім поєдинку проти НІдерландів). Спротив Хорватії не дасть створити феєрію, тож великої кількості моментів чекати не варто, однак Аргентина вестиме гру, а Ліваковіч знову буе феєрити.

Чи вистачить терпіння й сил у балканців на ще одне диво? Це вже питання із розряду "вірю / не вірю". Хорвати неодноразово руйнували усі очікування, Аргентина славиться нестабільністю, а чемпіонат світу є занадто важким турніром для прогнозування. Тим не менш, існують великі підозри, що "картаті" не витримають. Все ж, Бразилія по перерві показала, як можна розкривати оборону Златко Даліча, і лише сейви Ліваковіча та випадковий гол Петковіча врятували Хорватію.

Цього разу у камбек віриться значно менше. Аргентина вміє як атакувати, так і сушити гру, тож ми поставимо на перемогу "албіселесте".