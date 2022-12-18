Еммануель Макрон знову підтримав команду Дідьє Дешама з трибун у фіналі чемпіонату світу у Катарі. Президент Франції був присутній на півфінальному поєдинку з Марокко (як і обіцяв раніше), тож продовжив фартову традицію.

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У віп-ложі він поспілкувався зі Златаном Ібрагімовічем та президентом ФІФА Джанні Інфантіно, а також пообіймався з Полем Погба. Серед інших у їхньому товаристві був помічений і президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, збірна Франції на шляху до фіналу зуміла виграти свою групу, обійшовши Австралію, Туніс та Данію. На стадії плей-офф команда пройшла Польщу, Англію та Марокко.

Аргентинці також виграли свою групу, опинившись вище Польщі, Мексики та Саудівської Аравії. У матчах на вибуття "альбіселесте" взяли гору над Австралією, Нідерландами та Хорватією.

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