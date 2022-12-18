Эммануэль Макрон снова поддержал команду Дидье Дешама с трибун в финале чемпионата мира в Катаре. Президент Франции присутствовал на полуфинальном поединке с Марокко (как и обещал ранее) и продолжил фартовую традицию.

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В вип-ложе он пообщался со Златаном Ибрагимовичем и президентом ФИФА Джанни Инфантино, а также обнимался с Полем Погба. Среди других в их обществе был замечен и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Напомним, сборная Франции на пути к финалу сумела выиграть свою группу, обойдя Австралию, Тунис и Данию. На стадии плей-офф команда прошла Польшу, Англию и Марокко.

Аргентинцы также выиграли свою группу, оказавшись выше Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В матчах на вылет "альбиселесте" взяли верх над Австралией, Нидерландами и Хорватией.

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